Benedetta Rossi in lacrime: «Mi commuovo, è tutto il giorno che sono qua». Cosa è successo

Benedetta Rossi è una delle food blogger più seguite di Instagram e i suoi video di ricette semplici ma gustose diventano virali in pochissimo tempo. La cuoca, però, nel suo profilo, non pubblica solamente contenuti che hanno a che fare con la cucina ma anche con la sua vita privata, storie ed esperienze che le piace condividere con i suoi quattro milioni e mezzo di follower. Così, è successo anche negli ultimi video che ha postato su Instagram: Benedetta, in lacrime, ha ricordato i bei vecchi tempi ormai andati.

Le storie Instagram di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha pubblicato alcune storie Instagram in cui si riprende a mo di selfie e spiega ai suoi fan: «Sto cercando delle foto importanti per me da mettere nel mio nuovo libro».

Il ricordo della zia

Benedetta Rossi, poi, pubblica un video in cui riprende la sua amata zia Giulietta che, per la prima volta, sfoglia il libro di cucina scritto dalla nipote. La food blogger, quindi, dice: «Qui sono proprio scoppiata a piangere perché avevo appena pubblicato il mio secondo libro e lo avevo portato alla zia che sfogliandolo si è accorta che c'era anche una sua foto e per lei è stata una sorpresa bellissima».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 20:01

