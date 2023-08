Benedetta Rossi e la notte insonne: «Ho assistito a uno spettacolo meraviglioso»

di Redazione web

Benedetta Rossi è una delle food influencer più seguite su Instagram dove conta quasi cinque milioni di follower. Oltre alle sue sfiziosissime e gustosissime ricette, la cuoca posta anche contenuti riguardanti la sua famiglia oppure le sue avventure in giro per l'Italia o ancora i suoi nuovi progetti lavorativi. Nelle ultime storie pubblicate, Benedetta ha spiegato ai suoi fan il motivo per cui la scorsa notte non è riuscita a dormire e di come la natura le abbia tenuto compagnia offrendole uno spettacolo insolito e meraviglioso.

La storia Instagram di Benedetta Rossi

Nelle sue storie più recenti, Benedetta Rossi pubblica un video in cui spiega ai suoi follower: «Buongiorno, allora ringrazio mio marito Marco che questa notte non mi ha proprio fatta dormire perché ha sempre russato, però, lo ringrazio perché, dato che, ero sveglia mi sono affacciata diverse volte alla finestra e ho scoperto una cosa carinissima che vi faccio vedere».

Quindi, Benedetta ha pubblicato un video di cui riporta l'ora (2.40 della notte), in cui si vede una lepre che saltella per il giardino. La food blogger ha, poi, scritto: «La lepre viene a trovarci di notte». In seguito, la cuoca ha postato un altro filmato in cui riprende sempre l'animaletto ma, in sottofondo, si sente il marito che russa e, infatti, scrive: «Sentite come russa Marco», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate. Infine, Benedetta aggiunge un'altra ripresa alle sue storie, pubblicate alle 3.20, e racconta: «Un'ora dopo, nello stesso posto, è arrivato un barbagianni».

Benedetta Rossi e i social

Benedetta Rossi utilizza i suoi social per comunicare con i suoi follower, per consigliare loro trucchetti utili in cucina e per farsi consigliare a sua volta. Nei mesi scorsi è uscito l'ultimo dei suoi libri che ha già riscosso moltissimo successo tra i suoi fan.

