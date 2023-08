Benedetta Rossi in lutto: «Zia Giulietta se n'è andata e io mi sento terribilmente in colpa»

di Redazione web

Benedetta Rossi è la famosa food influencer che, da qualche anno a questa parte, ha decisamente conquistato il cuore di milioni di italiani che amano cucinare. Infatti, ogni giorno, sul proprio profilo Instagram e Facebook, dispensa consigli utili e ricette gustose e semplici per chi ha la passione dei fornelli. Benedetta, però, con i propri follower condivide anche momenti della sua vita e progetti lavorativi. Nelle scorse ore, ha subito un grave lutto che ha comunicato ai suoi fan con un post.

Il post Instagram di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi non è solita condividere troppi aspetti della propria vita privata ma quando purtroppo se ne vanno le persone a lei più care, dedica loro un post sui social. Così, è successo anche per sua zia Giulietta: «Ieri sera Zia Giulietta ci ha lasciato. Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo. Stavo tornando a casa da Milano dove sto registrando il nuovo programma TV e mancavo da quasi due settimane. Lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona. Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita.

Vorrei scrivere tante cose ma oggi non riesco.

Benedetta Rossi e i social

Benedetta Rossi è amatissima sui social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta più di quattro milioni e mezzo di follower e i suoi video di ricette semplici e veloci raccolgono ogni volta, in poco tempo, migliaia di like e commenti.

