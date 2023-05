Antonella Clerici difende Benedetta Rossi: «A Sanremo un cantante disse: "Non vado perché sa di sugo"»

di Redazione Web

Antonella Clerici pro Benedetta Rossi, Dopo lo sfogo della blogger che, nelle scorse ore, ha parlato in lacrime scagliandosi contro coloro che le hanno dato dell’ignorante e non adatta a trattare il tema "cibo", perchè incompetente. Ecco, quindi, che arriva la risposta secca di Antonella, pronta a difendere Benedetta in diretta a È sempre mezzogiorno (Rai Uno): «Come ha detto bene Francesco Canino, i gastrofighetti hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob» dice la conduttrice, continuando con un ricordo poco felice della sua carriera.

Quando Antonella era al timone di Sanremo 2010, in molti, proprio per la sua presenza, non vollero prendere parte alla kermesse. «C’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse: “non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito». Ed è qui che trova il nesso con Benedetta Rossi che si è scagliata contro quei “radical chic” della cucina che la insultano perché la ritengono troppo casareccia.

La solidarietà di #AntonellaClerici per #BenedettaRossi e due chicche sul suo Sanremo 2020 “Nessuno volle condurlo con me. Un cantante disse ‘non ci vado perché la Clerici sa di sugo’” 🚀 pic.twitter.com/nH5pUFuTkd — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 8, 2023

La risposta

Dopo lo sfogo di Benedetta Rossi, tantissimi utenti hanno espresso in queste ore solidarietà alla blogger che ha rimarcato che il suo fine è quello di risultare utile alle persone comuni e non a quella nicchia di gente che si ciba solo di pietanze glamour e costosissime. Inoltre la Rossi ha evidenziato il fatto che mai si è posta come se fosse una chef stellata.

