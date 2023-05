Biagio Antonacci, la fine della storia con Marianna Morandi: «Ho un senso di colpa». Pausini e Eros amici veri, ma Cristicchi...

di Redazione web

Dalla perferia di Rozzano al successo. In mezzo tanta gavetta, il doppio lavoro da geometra e musicista e un mucchio di cassette distribuite nella speranza che arrivasse il contratto dicografico che gli avrebbe cambiato la vita. Biagio Antonacci ne ha fatta di strada, e lo ha capito grazie a un parcheggio: «La più grande soddisfazione della mia vita è stata quando ho visto mio padre parcheggiare la macchina in un garage vero, nel box sotto casa: mi sono sentito Springsteen. Ho pensato: ma allora sono un figo anche io». Lo ha detto il cantautore in un'intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre la sua carriera.

Geometra Biagio Antonacci, gli anni della gavetta

A 19 anni ha cominciato a lavorare come geometra, e lo ha fatto per i nove anni consecutivi: era questo il patto con i genitori. Biagio lavorava, ma allo stesso tempo continuava a coltivare la sua ambizione per la musica. «Come geometra - racconta - guadagnavo un milione e due al mese e pregavo per guadagnare la stessa cifra ma con la musica. Non pensavo al successo, a diventare famoso, pensavo solo a fare quello che mi piaceva, a vivere con il mio sogno». I primi due album sono passati nel silenzio, poi nel 1992 i primi successi con Liberatemi e la svolta come "stalker" di Ron: «Facevo il servizio di leva come carabiniere e fui mandato a Garlasco dove sapevo che viveva Ron. Un giorno lo vidi in macchina e lo fermammo con il mio collega che gli spiegò che io volevo fare il cantante. Ron mi disse di portare le mie canzoni a sua madre e io mi presentai da lei». Le canzoni andarono a segno, e Ron produsse il suo primo album.

Gli amici Pausini e Ramazzotti, e Cristicchi...

Nel mondo della musica oggi ha due amici veri: Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Con Laura ci va anche in vacanza perché «è una a ci piace divertirsi». Con Eros «siamo simili. È nato nel ‘63 come me, viene dai borghi di periferia come me». Capitolo a parte per Simone Cristicchi, che in uno dei suoi brani più celebri intona "vorrei cantare come Biagio Antonacci". «All’epoca - racconta - lui faceva pianobar e venne a chiedermi il permesso a un concerto a Roma. Gli dissi: se vai sul palco stasera davanti a ottomila persone potrai farla. Da quel momento non ho più sentito da parte sua un gesto carino, per una canzone che è tuttora il suo piu grande successo».

Il senso di colpa per Marianna Morandi

Dal 1993 al 2002 Biagio Antonacci è stato legato a Marianna Morandi, la figlia di Gianni, dalla quale ha avuto due figli. La fine della storia gli ha lasciato grandi sensi di colpa: «Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince».

