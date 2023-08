Benedetta Rossi e il primo Ferragosto senza nonna e zia: «Tutti uniti nel loro dolce ricordo»

di Redazione web

Benedetta Rossi è una delle food blogger italiane più seguite sui social, soprattutto su Instagram: il suo profilo, infatti, conta quasi cinque milioni di follower. La cuoca ha instaurato un rapporto molto amichevole e sincero con i suoi fan più affezionati ai quali non solo svela i segreti per una cucina semplice e gustosa, ma anche, questioni più intime e familiari. Recentemente, infatti, Benedetta ha subito due gravi lutti: nel giro di poco tempo ha perso la nonna e la zia alle quali era molto affezionata. In questa giornata di festa, la food blogger ha voluto dedicare loro un dolce pensiero.

La dedica di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi nel proprio profilo Instagram non pubblica solamente immagini o video che riguardano la cucina, infatti, il suo ultimo post celebra il giorno di Ferragosto e due persone a lei care che non ci sono più: la nonna e la zia. La food blogger ha scritto: «Quest’anno per la prima volta, dopo tantissimo tempo, non abbiamo potuto festeggiare il Ferragosto a casa di nonna e zia.

Abbiamo voluto comunque passarlo tutti insieme, uniti nel loro dolce ricordo e gustando alcuni dei piatti che loro amavano preparare, in abbondanza, per tutta la famiglia.

Buon Ferragosto a tutti!».

Benedetta Rossi e i social

Benedetta Rossi è davvero amata sui propri profili social, infatti, sia su Instagram che su Facebook, i video delle sue ricette riescono a raggiungere anche più di un milione di visualizzazioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 20:15

