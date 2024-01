«Benedetta Porcaroli tradisce Riccardo Scamarcio. Era nel mio stesso hotel, a colazione vicino a me limonava con Pietro Castellitto»

di Alessia Di Fiore

Di recente l'attrice italiana Benedetta Porcaroli, ha confermato il suo ritorno insieme all'attore Riccardo Scamarcio dopo ben due anni di seperazione. In un'intervista l'attrice ha detto: «Tutto bene, l'amore è amore». Peccato però che qualcuno sarebbe pronto a giurare il contrario. Pare infatti che una fonte abbia rivelato che a fare capolino nella loro storia ci sia proprio un ex flirt della bella attrice, il nuovo sex symbol italiano Pietro Castellitto.

I due hanno di recente lavorato a stretto contatto durante le riprese del film Enea, uscito di recente nelle sale Italiane, e sebbene un flirt tra i due in passato lo abbia confermato anche la Porcaroli, l'attrice ha giurato che il bene resta ma che sia tutto finito.

Sebbene sia solo un rumor, un triangolo tra i tre attori sarebbe uno dei più bollenti del cinema italiano.

Il sito Dillinger News, ha pubblicato il messaggio in forma anonima di un utente, che a proposito del ritorno di fiamma tra Scamarcio e Porcaroli, ha commentato: «Ma non è vero! Sta con Castellitto, o gli fa le corna con Castellitto.

Sebbene la soffiata non sia stata confermata e la storia per ora sia solo un rumor, ciò non toglie che potrebbe destare non poche preoccupazioni alla coppia appena ritrovata.

