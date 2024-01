Benedetta Porcaroli è una delle attrici più richieste al momento, dal suo esordio con le serie Rai, al debutto su Netflix con Baby che l'ha resa nota al pubblico più ampio. Di recente ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero in cui ha parlato della nuvoa pellicola in uscita al cinema, con Pietro Castellitto, Enea, e, per la prima volta, ha parlato della sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio.