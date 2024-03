Race For Glory - Audi vs. Lancia, proiezione con Riccardo Scamarcio e il cast all'Uci di Parco Leonardo

Sabato 16 marzo, alle ore 20, l’Uci Cinema di Parco Leonardo, ospiterà la proiezione-con cast del film “Race For Glory - Audi vs. Lancia”

Il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone insieme alla direttrice dell’Uci CInema di Parco Leonardo, accoglierà il regista Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio, che partecipa al progetto anche in veste di produttore e co-sceneggiatore, e nel film interpreta il protagonista Cesare Fiorio.

La pellicola, distribuita da Medusa Film, è basata su fatti realmente accaduti e descrive la rivalità tra le scuderie automobilistiche di rally, Audi e Lancia , al Campionato del mondo rally 1983. E’ il racconto dell’epica impresa della Squadra Corse Lancia – capitanata da Cesare Fiorio che, nel 1983, trionfò nel Campionato del Mondo di Rally contro gli storici rivali dell’Audi

Il film dedicato al mondo del rally vanta un cast internazionale che affianca Riccardo Scamarcio – protagonista del film ma anche produttore del film con Lebowski - nei panni di Cesare Fiorio, team manager Lancia insieme a Daniel Brühl come Roland Gumpert, team manager Audi, Volker Bruch nel ruolo di Walter Röhrl, pilota del team Lancia. Nel cast anche Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini e Haley Bennett.

Grande attesa da parte degli ospiti Vip invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone per l’incontro con il cast, poltrone già riservate per:

L’attrice Jinny Steffan, il produttore Stefano Alongi,Raffaella Anastasio, Claudia Cavalcanti, la pittrice Giulietta Cavallotti, il produttore Gianluca Cerasola, Sabina Crocco, Valter D’Errico, Emanuela Del Zompo, Pietro delle Piane, Antonella Elia, Max Gigliucci, Holly Irgen, il produttore Pete Maggi, la modella Silena Mancilla, Erika Marconi, Luca Martella, Alex Partexano, Letizia Raco, Pietro Romano, Adriana Russo, Fabiola Sciabarrasi, Arianna Mijhailovic, Saverio Vallone, Antonio Zequila.

Trama

Nel mondo del rally, il 1983 è l’anno in cui si fece la storia, l’anno di Davide contro Golia, quello in cui lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), affronta il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport.



Nel Campionato del mondo, contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Daniel Brühl) e il suo team Audi, tecnologicamente superiore e composto da figure come il campione finlandese, Hannu Mikkola (Gianmaria Martini), Lancia e il suo team manager, Cesare Fiorio, rischiano una sconfitta certa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 19:25

