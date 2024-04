Beatrice Valli, lo sfogo social: «Mi fa schifo leggere e vedere tutto questo odio»

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini sono tornati oggi a Milano dalla Puglia dove hanno trascorso alcuni giorni di relax e, ovviamente, le feste di Pasqua e Pasquetta. L'influencer e il marito hanno pubblicato su Instagram diverse foto insieme alle loro bambine, Alessandro non c'era forse perché in compagnia del papà. Comunque sia, sotto agli scatti della famiglia sono comparsi tantissimi commenti negativi e critiche nei confronti di Beatrice e Marco che, secondo alcuni, starebbero ostentando un po' troppo la loro vita. La risposta della giovane mamma non si è fatta attendere.

La sfogo di Beatrice Valli

Beatrice Valli si è lasciata andare a un lungo sfogo sulle proprie storie Instagram: «Stavo leggendo i commenti sotto alle mie foto e sempre di più mi convinco che i social non sono più un passatempo, uno sfogo, un lavoro positivo, anzi... riescono a tirare fuori il peggio dalle persone. In un mondo in cui tutti dovremmo fare la differenza cambiando il modo in cui ci rapportiamo con le persone, stiamo soltanto dando un pessimo esempio ai nostri figli, alle future generazioni e ai ragazzini che si rapportano con gli altri».

Beatrice ha continuato: «Mi fa davvero schifo leggere tutto questo odio, tutta questa gelosia, questa invidia e cattiveria che traspare dai vostri commenti! Passate ore a guardare le vite di persone che non vi piacciono e commentate pure...

Le parole di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha, poi, continuato scrivendo: «Io e la mia famiglia abbiamo sempre condiviso messaggi pieni di valori, amore e positività. Prendetevela con voi stessi se avete tutto questo odio dentro, vi assicuro che non è normale! Poi, vi chiedete perché condividiamo sempre meno e facciamo vedere la nostra vita privata in modo diverso rispetto a prima... Io sinceramente vorrei proteggere la mia vita e non darla in pasto a persone che in ogni cosa vedono soltanto la superficialità e commentano con l'odio».

