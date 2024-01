Beatrice Valli, brutta caduta in montagna: «Ho visto le stelle e mia sorella rideva»

di Redazione web

Beatrice Valli ha trascorso dei giorni da sogno in montagna, più precisamente sulle Dolomiti, insieme al marito Marco Fantini e ai loro bambini. Nelle scorse ore, l'influencer è rientrata a Milano e, in occasione dell'ultima giornata di vacanza, ha invitato la sorella Eleonora, il marito e i bambini a divertirsi sulla neve. Tuttavia, il ritorno a casa non dev'essere stato proprio comodissimo, dato che, Beatrice aveva un livido molto grande sul fondoschiena e ha raccontato ai suoi follower come se l'è procurato.

Le storie Instagram di Beatrice Valli

Mentre Beatrice Valli si preparava a lasciare la montagna e a ripartire per tornare a casa, ha raccontato ai fan come si è procurata la botta viola che aveva pubblicato nelle storie poco prima, scrivendo: «Ho visto le stelle... un bel livido non poteva mancare prima del rientro». Quindi, l'influencer ha spiegato: «Praticamente ieri, eravamo sulla neve ma di notte si è ghiacciato tutto e noi andiamo sempre a sciare la mattina perché preferiamo, così il pomeriggio stiamo un po' più tranquilli con i bambini. Ci avevano avvisato che fosse tutto ghiacciato ma ci avevano anche detto che sulle piste avremmo potuto sciare tranquillamente. Le bambine, però, non volevano sciare e quindi io sono rimasta con loro ma ho pensato di indossare le scarpe normali e non gli stivali da neve». Quindi, Beatrice ha detto: «Non avevo visto una lastra di ghiaccio e sono scivolata di schiena sbattendo il coccige. Sono rimasta senza respiro per almeno 10 secondi... un male atroce e mia sorella Eleonora rideva da lontano. Mi sono fatta malissimo».

Beatrice Valli e i social

Beatrice Valli è molto amata sui social, specie su Instagram dove, ogni giorno, racconta ai suoi fan le sue avventure da mamma oppure i suoi progetti lavorativi.

