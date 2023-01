​Barbara D'Urso ospite a Verissimo: «Sono diventata nonna». Poi, la verità sul gossip con Briatore

di Redazione Web

Barbara D'Urso ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato pubblicamente di essere diventata nonna. Con grande gioia, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha raccontato la nascita della sua prima nipotina: la notizia circolava da tempo ma finora Barbara non aveva raccontato la bella novella pubblicamente e durante l'intervista ha spiegato il motivo: «I miei figli non vogliono che si parli di loro, voglio sottolinearlo».

Stuzzicata poi dalla padrona di casa di Verissimo la conduttrice napoletana ha smentito il gossip su Flavio Briatore...

Il gossip da settimane si era scatenato su un loro presunto flirt, ma oggi Barbara D'Urso ha rotto finalmente il silenzio durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin spiegando una volta per tutte il vero rapporto che la lega con l'imprenditore: «Flavio è un amico e io sono single. È un ragazzo molto carino... E dico ragazzo perché anche lui è giovane. È interessante, è molto legato al figlio Nathan che ho conosciuto recentemente. Un figlio per niente spocchioso e dolcissimo... Flavio vive davvero per lui», conclude la conduttrice confermando pubblicamente di essere single e «serena».

