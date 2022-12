Barbara D'Urso, il mistero dei saluti speciali. Lei chiarisce: «Prima che parta un gossip...»

Barbara D'Urso ha mandato un caloroso arrivederci al pubblico di Pomeriggio 5 durante l'ultima puntata del programma, andata in onda il 16 dicembre.

Come consuetudine, la conduttrice ha concluso, emozionata, con la sua frase distintiva: «Il mio cuore è dei miei figli e subito dopo vostro», questa volta però ha aggiunto un dettaglio che non è passato inosservato.

Cosa è successo

«Il mio cuore è dei miei figli, di un'altra persona e poi vostro», ha detto Barbara D'Urso con la voce spezzata dall'emozione. L'identità di questa misteriosa persona che ha rubato il cuore della conduttrice napoletana non è stata rivelata, ma sui social molti utenti credano si riferisca al nipotino, probabilmente appena nato.

La notizia di un nipotino in arrivo era stata rivelata in tempi non sospetti da Dagospia. Tuttavia, la buona novella non è ancora stata confermata e probabilmente per privacy e riservatezza non lo sarà.

Ma Barbara D'Urso, prima di vedersi associata ad un altro uomo, ha preferito precisare sulle storie Instagram di cosa si tratta senza dare ulteriori dettagli: «E prima che parta il gossip... Non si tratta di un uomo, né di un fidanzato», ha chiosato la 64enne aggiungendo l'emoticon che ride e due cuori.

Finisce la 15° edizione di #Pomeriggio5, grazie per aver passato con noi questo fantastico 2022! 🙏



La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per l'amore che ci avete dimostrato e vi aspetta il 9 gennaio sempre in diretta, sempre #colcuore 💙 pic.twitter.com/hwRFIC7cbL — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 16, 2022

