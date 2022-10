«Barbara d'Urso donna orrenda», l'affermazione della gieffina Elenoire Ferruzzi torna a far discutere sul web

Sui social network è spuntato un vecchio video di Elenoire Ferruzzi nel quale diceva una serie di cattiverie gratuite su Barbara D’Urso. Anche se il filmato risale al 2018, la concorrente del Grande Fratello Vip è stata subito attaccata su Twitter per quanto affermato all’epoca nei confronti della conduttrice di tanti programmi di Casa Mediaset.

<h2>Confronto?</h2>

C’è chi già pensa che sarà l’anticipo di un confronto in una delle prossime puntate, chi si scaglia a testa bassa contro Elenoire lanciandole attacchi ed accuse. Cosa succederà adesso? E, soprattutto, che cosa aveva detto di tanto grave la Ferruzzi da far scatenare così i fan più duri e puri di Barbara D’Urso?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 16:17

