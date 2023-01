Barbara D'Urso e Flavio Briatore: cena in hotel a Milano, si stanno frequentando?

Barbara D'Urso si starebbe frequentando con Flavio Briatore. Dopo la fine della sua relazione con il broker assicurativo Francesco Zangrillo la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata paparazzata dai fotografi di Diva e Donna mentre entrava in un hotel di lusso di Milano proprio insieme al noto imprenditore.

A cena insieme

I due pare abbiano cenato insieme, ma non si sa se per motivi legati al lavoro o semplicemente per loro piacere. Certo è che hanno fatto di tutto per sfuggire ai fotografi (non riuscendoci), e questo desta dei sospetti. Da qualche tempo inoltre, anche sui social, Briatore mette spesso like alle foto della D'Urso. L’attrice e conduttrice tv napoletana conosce da tempo l’ex team manager della Formula 1 così come l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Per ora i diretti interessati non hanno fatto sapere nulla e mentre Barbara si prepara a tornare sul piccolo schermo, Briatore sarebbe nuovamente volato in Kenya dove ha trascorso le vacanze insieme al figlio e alla ex moglie. La gregoraci però subito dopo il Natale è volata a Dubai con il nuovo compagno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 12:37

