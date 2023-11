Banfi si ritira davvero da Ballando con le Stelle? «Vedrò Milly Carlucci e i dirigenti Rai»

di Redazione web

Lino Banfi nella puntata di sabato scorso di Ballando con le Stelle aveva deciso di abbandonare il programma, lasciando scontenti molti fan. Milly Carlucci era prontamente intervenuta chiedendo all'attore di non prendere decisioni affrettate. Lino Banfi sembra non essere ancora del tutto convinto della sua idea, e questa settimana ha rilasciato degli aggiornamenti.

La decisione

«Aspetta, non prendiamo decisioni affrettate. Freezziamoci e ne parliamo meglio e poi deciderai la prossima settimana», queste erano state le parole di Milly Carlucci dopo che Lino Banfi aveva annunciato di voler abbandonare. Ieri a 'La Vita in Diretta' Banfi ha dato alcuni aggiornamenti sulla sua decisione. Alla domanda di Alberto Matano «Ma quindi sabato ci sarai sì o no?», Banfi ha spiegato che sarà nella prossima puntata di Ballando ma solo per capire come lasciare la trasmissione, l'attore ha riferito: «Vedrò anche Milly e i dirigenti. Perché per lasciare voglio trovare la soluzione giusta. La domanda è sempre la stessa: che cosa ancora devo conquistare? Sono felice così, ho fatto delle cose belle e ho ottenuto un bel risultato. Voglio che mi rimanga un bellissimo ricordo e adesso ce l’ho. Ho lo zucchero sulla bocca. Poi dopo si raffredda tutto. Anche perché dopo quattro puntate iniziano ad essere più duri nei giudizi e io voglio lasciare tutto così bello. Mi scuso solo con la mia maestra Alessandra. Queste tre puntate di Ballando sono state belle e rapide. Un cammino rapido che non pensavo accadesse. Stamani mi sono svegliato pensando ‘ma io davvero ho fatto tre puntate di Ballando con le Stelle?’.

Le parole di Alessandra Tripoli, ballerina

La ballerina professionista che lavora con Lino Banfi ha dichiarato in merito: «Lui ha ancora tanto da dare, ma vi spiego perché vuole lasciare. Perché è così umile da sentirsi in difetto di non poter fare quanto gli altri. Però la verità è che può fare ancora moltissimo. Rispetto qualsiasi decisione prenda, però per me lui è uno che può fare tanto. In ogni caso mi trovo benissimo con Lino ed è una persona speciale».

