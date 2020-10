Balotelli, le sue parole dopo la battuta volgare e schifosa al GFVip: «Con Dayane ho confidenza, basta fare le femministe...»

Mario Balotelli , ecco le sue parole dopo la battuta volgare e schifosa al Gf Vip: «Con Dayane ho confidenza, basta fare le femministe...». A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello Vip , arrivano le spiegazioni del calciatore bresciano. In una story su Instagram, Mario Balotelli si scusa con le donne che si sono sentite offese. Poi dà il suo punto di vista.

Leggi anche > Balotelli e la battuta a Dayane, Selvaggia Lucarelli contro Signorini: «Il problema non è quel subumano di Mario, ma le risatine di sottofondo»

Ecco le parole di Mario Balotelli: «Ragazze chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare, ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa, ma se non conoscete i rapporti tra le persone, prima di giudicare informatevi! Ho due mamme, tre sorelle, una figlia. Le donne sono la mia vita. Basta speculare sull'ignoto! Vi voglio bene, buonanotte».

Immediate le reazioni alle parole di Balotelli, tra chi lo giustifica e chi lo critica senza se e senza ma. Tra questi ultimi, la giornalista Francesca Barra, che su Instagram commenta così: «Basta fare le femministe? Ma sai caro Mario che non basta avere sorelle e figlie per meritare indulgenza difronte a certe cazzate? L’indimenticabile Balotelli - per i suoi eccessi- dentro la casa del #gfvip si rivolge alla sua ex #dayanemellofacendo una battuta volgare. Si giustifica dicendo che ha molta confidenza con la sua ex ragazza, ma il problema è che quando si giustifica chiede scusa “se qualcuno si è sentito offeso”, dando per scontato che per lui non ci fosse niente di male. Anche a mente lucida, anche dopo aver riflettuto, ascoltato i pareri dei suoi consulenti e amici. Il problema è che oltre a Balotelli c’erano donne presenti, che avrebbero dovuto rispondergli a dovere. Una su tutte l’opinionista in studio. Perché fino a quando resteremo mute difronte a certe bassezze, saremo COMPLICI e deboli. Volete le luci della ribalta? Meritatevele lasciando un segno. Per una volta siate esemplari, lasciate chi vi offende a bocca chiusa, abbiate il coraggio per non condividere lo stesso spazio».

