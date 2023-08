Aurora Ramazzotti, serata da neo genitori senza il bebè? La tenera foto conquista tutti

di Redazione Web

Sembra che quella di stasera sarà una serata d'altri tempi per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due neo genitori hanno pubblicato un selfie su Instagram in una mise elegante e raffinata: serata romantica? Sembra di sì, soprattutto una serata rara, visto che negli ultimi tempi i sue sono stati alle prese con la vita da genitori che li ha travolti con l'arrivo del piccolo Cesare. Ma dove sarà stasera il neonato? I fan si domandano se resterà con i nonni oppure è già nel passeggino lì, accanto a loro.

La novità

E' ormai una famiglia completa quella di Aurora che da poco è diventata mamma, rendendo nonna la sua mamma Michelle e il padre Eros.

E proprio nelle ultime ore, i genitori di Goffredo hanno raggiunto il figlio in Sardegna per trascorrere momenti di relax in famiglia, tra mare, sole e pranzi con vista. La tenerissima foto tra mamma e figlio ha subito conquistato i fan facendo il giro dei social: lo sguardo di Goffredo fisso sulla mamma mentre si tengono stretti l'uno all'altro è davvero «bellissimo», come dicono i fan.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 22:15

