Aurora Ramazzotti in gravidanza non ha freni sul cibo: «Ho sempre fame»

Fame da gravidanza? C'è. Cresce sempre di più il pancione di Aurora Ramazzotti che a gennaio darà alla luce il suo primogenito. E, insieme alla pancia, cresce anche il senso di fame, come avviene di solito in dolce attesa. E lei lo conferma. In alcune storie Instagram addenta una pizza mentre viene ripresa dal compagno Goffredo Cerza che pubblica lo scatto sul suo profilo. Idem dalla sua amica, l'influencer, Ludovica Ajelli che commenta l'immagine con ironia: «Come stai affrontando la gravidanza?».

La figlia di Eros e Michelle Hunziker, nota per la sua vena ironica, ormai si mostra a cielo aperto col suo pancione. Dopo l'annuncio ufficiale della gravidanza, l'influencer sta traslocando col compagno in una casa più grande e proprio in questi giorni sta ultimando tutto. E tra uno scatolone e l'altro si concede una pizza che, come si vede dalla foto, si gusta con goduria.

Il cibo

Non è la prima volta che Aurora si mostra ai follower mentre mangia. Anzi, è lei stessa ad aver dichiarato in risposta ad un fan nel box domande, di avere sempre fame. Già nel video che ufficializzava la gravidanza, Aurora si mostra sul letto mentre mangia e chiede cibo al compagno, sottolineando ironicamente la la fame "chimica" onnipresente e tipica di chi è in dolce attesa. Ma nonostante la fame, appare in splendida forma.

Tra scatoloni e selfie

Negli ultimi giorni, Aurora ha mostrato ai fan i numerosi scatoloni per ultimare il trasloco. Con un selfie in ascensore davanti allo specchio, la giovane Ramazzotti mostra il pancione in bella vista e le occhiaie per la stanchezza. «Le borse sotto gli occhi sono un paghi uno e prendi due» ironizza nella didascalia.

