Aurora Ramazzotti, incinta e alle prese col trasloco: «Mancano ancora le ultime cose»

Aurora Ramazzotti alle prese con il trasloco. La vita della figlia di Eros e Michelle Hunziker si sta rivoluzionando: non solo per la gravidanza, ma anche per il cambio casa. Da tempo l'influencer condivide con i follower gli scatoloni che tutti i giorni prepara e, affaticata, condivide post e stories del work in progress con il trasferimento. «Mancano ancora le ultime cose, non ho ancora mostrato nulla perchè voglio che sia tutto (o quasi) pronto» dice Aurora nelle stories Instagram.

«Armadio terminato quindi questo primo passo per dichiarare all'universo che sono pronta ad entrare in questa nuova casa è stato fatto» aggiunge la primogenita di Ramazzotti che aspetta un bambino dal compagno Goffredo Cerza. E tra un controllo e l'altro, continua a fare scatoloni per trasferirsi nella nuova casa a Milano che accoglierà anche il piccolo in arrivo.

Gli scatoloni

«Mancano ancora le ultime cose - continua Aurora nella story -, adesso viene l'elettricista poi devo svuotare le scatole. Devo fare ancora il trasloco dall'altra casa, finire di svuotarla, prima di consegnare le chiavi. Insomma, ancora ci sono un po' di cose da fare, ma sento che ci stiamo avvicinando al momento. Sento che presto vi potrò far vedere, visto che non ho ancora mostrato niente e spero di venire presto qua». E conclude: «Guardate sono sul divano, vorrei rimanerci, ma ancora non è il momento».

Il bebè in arrivo

Ormai non è più una novità. Che Aurora sia incinta è una certezza, dopo che lei e il compagno l'hanno ufficializzato con un video sui social. Non nascondono l'emozione neanche i futuri nonni Michelle ed Eros che in più occasioni pubbliche hanno mostrato lacrime e sorrisi per l'arrivo in famiglia di un maschietto a gennaio.

