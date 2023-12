Asia Argento: «Ballando con le Stelle? Mi vergognavo, ho partecipato perchè mi servivano i soldi»

di Marta Goggi

Ballando con le Stelle con Milly Carlucci ogni anno chiama diversi ospiti famosi come concorrenti e ballerini dello show. Asia Argento è stata una sfidante nel 2016, ma ha di recente svelato di non essersi sentita a suo agio durante le riprese.

Le sue parole

Da Caterina Balivo a La Volta Buona ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le Stelle, ricordando anche il suo imbarazzo nel partecipare al programma: «Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle. Come mai mi vergognavo? Ballare davanti a tutti. Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Come fai a sentirti bene a fare questo? Io non mi sentivo bene. Mi chiedevo ‘dove sono finita?’».

Sui motivi che l'hanno spinta a partecipare Asia Argento ha aggiunto: «Avevo proprio bisogno di soldi. Questa è la verità e Dio mi è testimone. Si fa tutto per mantenere i propri figli. Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo. Però mi veniva da piangere. Dovevo fare quello. Il lavoro mio è fare film horror, ma anche film in generale. Questo ragazzi è il lavoro mio, ma in quel periodo mi sono ritrovata a fare il programma. Sono rimasta traumatizzata, altrimenti da ex concorrente se non avessi avuto il trauma avrei ballato anche a Boomerissima».

