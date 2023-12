Arisa dopo l'esclusione da Sanremo: «Me ne frega parecchio»

di Marta Goggi

Tra i grandi esclusi dal Festival di Sanremo oltre a Michele Bravi, Al Bano e ai Jalisse c'è anche Arisa. La cantante non partecipa da alcuni anni al programma come concorrente, tanto da aver detto più volte di essere rimasta delusa da queste scelte.

Arisa

Ieri è stata annunciata la lista dei big che si esibiranno a Sanremo, e di nuovo non era presente Arisa che ha detto la sua sui social. Prima il repost di una storia con scritto Arisa è brava a cucinare, ma io la vedrei meglio a Sanremo 2024. Poi le parole di arisa scritte bianco su nero su Instagram: «E invece me ne frega parecchio», in risposta probabilmente a chi diceva che alla cantante non importasse della selezione per il Festival.

