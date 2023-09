Ariana Grande divorzia dal marito Dalton Gomez dopo due anni: «Divergenze inconciliabili». Lei ha già un nuovo amore

di Redazione web

Amore finito tra Ariana Grande e Dalton Gomez. La coppia divorzia dopo due anni di matrimonio. «Divergenze inconciliabili» dividevano ormai i due da mesi, ha spiegato il suo avvocato nella richiesta depositata in Tribunale. Il motivo della rottura potrebbe essere un nuovo amore. I due si erano sposati in segreto nel 2021, nella loro villa in California, nella loro villa di Montecito, dove convivevano dal 2020. La star aveva dato la notizia del matrimonio un paio di settimane dopo su Instagram, con una foto e la dedica «Per sempre e anche di più», dicevano.

Il nuovo amore di Ariana Grande

La cantante vivrebbe già un nuovo amore con l’attore Ethan Slater. La cantante e superstar dei social Ariana Grande, con oltre 379 milioni di follower su Instagram, e Dalton Gomez, ex ballerino divenuto poi agente immobiliare nel campo degli edifici di lusso, si erano sposati nel maggio del 2021, in segreto, davanti a soli venti invitati in California. Dopo due anni, la rottura.

Anche Slater ha chiesto il divorzio dalla moglie Lilly Jay, alla quale è legato da oltre 10 anni e con la quale ha avuto anche un figlio. L'attore di Wicked e la popstar, secondo molti tabloid, fidanzati ormai da diversi mesi, stanno ancora aspettando a ufficializzare il rapporto. Che sia la volta buona?

Chi è Ariana Grande

Ariana Grande, 30 anni, è una cantautrice e attrice statunitense. Ha avviato la sua carriera nel 2005; nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico. È considerata una delle interpreti pop di maggiore successo degli ultimi anni, con più di 85 milioni di dischi venduti a livello globale. Oltre a due Grammy Awards, ha accumulato un BRIT Award, due Billboard Music Awards, tre American Music Awards, nove MTV Video Music Awards e 28 Guinness World Records.

