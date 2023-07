Ariana Grande, dopo il divorzio frequenta un attore sposato? Parla la moglie di lui: «Non sapevo nulla, pensavo mi amasse»

di Redazione web

Ariana Grande (30 anni) si trova a Londra per le riprese del nuovo film, Wicked. Negli ultimi giorni sono circolati numerosi rumor su un possibile divorzio a soli due anni dal fatidico "sì" con Dalton Gomez, agente immobiliario di Los Angeles e le voci sembrano non arrestarsi, neanche dopo che il ragazzo ha deciso di far visita alla sua (ex?) moglie in Inghilterra.

Dalton, infatti, è volato oltreoceano per cercare di risolvere le incomprensioni che sembrano esserci da mesi, ma nulla è bastato: Ariana Grande non indossava la fede alla finale di Wimbledon, dove è stata fotografata insieme agli attori inglesi Jonathan Bailey e Andrew Garfield. Matrimonio giunto ai titoli di coda dopo neanche due anni?

Ad aumentare i sospetti sono state le voci su una presunta relazione extraconiugale con il collega e attore Ethan Slater (31 anni), anche lui sposato da qualche anno.

Nonostante fonti vicine ad Ariana e a Ethan abbiano dichiarato che la loro frequentazione è iniziata quando entrambi i matrimoni sono stati chiusi, Lily Jay, una fonte vicino alla moglie di Ethan ha dichiarato che lei sarebbe stata all'oscuro di tutto. Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato.

Ariana Grande sta frequentando un uomo sposato, dopo la separazione con Dalton Gomez? A quanto pare l'interesse per Ethan Slater sarebbe vero e tra i due la chimica sarebbe altissima, ma a rovinare la festa ci sarebbe Lily Jay, la moglie dell'attore.

Lily e Ethan si sono sposati nel 2018 e hanno un bambino insieme. Una fonte molto vicina alla donna ha dichiarato che Lily non aveva assolutamente idea della relazione extraconiugale del marito e che sta soffrendo molto perché pensava che il loro matrimonio fosse basato sulla verità e sull'amore.

Per adesso i diretti interessati non hanno rilasciato né dichiarazioni, né interviste perhcé sono completamente concentrati a girare le scene del film "Wicked" che uscirà nelle sale il 5 dicembre 2024.

