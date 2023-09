Ariana Grande, confessione choc durante un video beauty: «Usavo filler e botox, le mie espressioni stavano scomparendo»

di Redazione web

Ariana Grande è una delle popstar più amate nel mondo: le sue canzoni sono ascoltate, ogni giorno, da milioni di fan che la seguono molto appassionatamente anche su Instagram. Proprio all'interno della piattaforma social, durante un video beauty registrato per Vogue, la cantante si è lasciata andare a una confessione choc dicendo che, più volte, in passato, è ricorsa all'uso di filler e botox e che si è pentita di questa sua scelta.

Ariana Grande: una pubblicazione speciale per celebrare dieci anni da Yours Truly

Ariana Grande, dopo il divorzio frequenta un attore sposato? Parla la moglie di lui: «Non sapevo nulla, pensavo mi amasse

Ariana Grande e Dalton Gomez, è già divorzio dopo due anni di matrimonio? Il dettaglio non sfugge ai fan

La rivelazione di Ariana Grande

Ariana Grande, molto spesso, mostra ai suoi milioni di follower la sua beauty routine: ama tenersi in contatto con i fan che le chiedono come faccia ad avere una pelle sempre così bella e curata. La popstar, mentre registrava uno di questi video, ha svelato di essersi sottoposta a qualche trattamento di filler e botox: «In giovane età è davvero difficile sapere cosa valga la pena ascoltare o meno… io avevo solo 17 anni quando ho cominciato a ricorrere ai ritocchini e non ero del tutto consapevole di quello che facevo. Oggi, non amo più che il motivo per cui mi trucco si ricerchi nel fatto che, in qualche modo, voglio nascondermi, come accadeva, invece, in passato. Con il filler e il botox le mie espressioni stavano scomparendo. Adesso, vedo il make up come qualcosa che evidenzia i miei tratti e che li fa risaltare, un’accentuazione di ciò che c’è già. Il nostro rapporto con la bellezza è davvero molto personale. Qualsiasi cosa faccia sentire bella una persona, io la sostengo, ma sento che per me, ricorrere a certi ritocchini era diventato qualcosa di sbaglito. Adesso, voglio vedere le mie meritate rughe di pianto e di riso.

I commenti dei fan

Il post rivelazione di Ariana Grande ha riscosso moltissimo successo su Instagram: in poche ore ha ottenuto moltissimi like e commenti. Qualche suo fan ha scritto: «Per me sei sempre bellissima ed è chiaro che tu abbia superato qualche difficoltà che forse prima ti affliggeva» oppure «Ammiro tanto questa ragazza che non ha mai ostentato tutto il successo che ha e che ha avuto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA