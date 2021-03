Anna Tatangelo va fuori di sé su Instagram: «Io e Gigi D'Alessio? Fatevi i caz*** vostri»

Su Leggo.it le ultime novità. Anna Tatangelo va fuori di sé su Instagram: «Fatevi i caz*** vostri». L'ex moglie di Gigi D'Alessio ha condiviso una serie di stories al vetriolo in cui parla dell'ultimo gossip che le è stato attribuito e che lei smentisce totalmente.

Ecco le parole di Anna Tatangelo: «Visto che c'è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io. Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io. Ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente ai giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando, e se mi andrà di farlo, lo farò io. Inoltre, ci tengo a precisare che conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Festival di Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l'altro sta lavorando al mio disco quindi queste cazzate inventate di sana pianta del 'Gigi ha presentato Livio ecc' risparmiatevele. Detto ciò, avete sempre parlato voi giornali per e me e sono 16 anni che sento caz***e. Da quando ne avevo 18... All'epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me frega niente. FATEVI I C***I VOSTRI!!! P.S. Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita».

La reazione furiosa di Anna Tatangelo sarebbe scaturita da un rumor (riportato durante il programma Ogni Mattina), secondo il quale la cantante avrebbe un flirt con Livio Cori, rapper classe 1990. Adesso, Anna ha fugato ogni dubbio, smentendo il gossip.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 23:08

