Anna Tatangelo incanta con una minigonna vertiginosa ad All Together Now. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Stasera in onda su Canale 5, la finale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker. Il programma è iniziato con un'esibizione dei quattro giudici Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo sulle note di Under Pressure.

La cantante di Sora ha stregato i fan sui social con un look mozzafiato: minigonna rossa lucida, camicia a fantasia, calze velatissime e tacchi a spillo fucsia. Su Twitter piovono commenti: «Che classe, sei meravigliosa». Ma c'è qualcuno che nota un dettaglio: «La gonna cortissima, ma indossa gli slip?».

In ogni caso, il look di Anna Tatangelo conquista i fan e anche su Instagram fa il pieno di like.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 23:09

