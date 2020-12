Gf Vip . Filippo Nardi, la frase choc a Adua Del Vesco. Lei va fuori di sé: «Sono scioccata...». A 24 ore dall'ingresso dei tre nuovi coinquilini, iniziano i primi attriti tra vip veterani e new entry. Nel pomeriggio, Samantha De Grenet e Filippo Nardi hanno deciso di pulire tutta la casa, dicendo senza mezzi termini agli altri concorrenti «che era piuttosto sporca».

Ma è una frase in particolare che ha fatto infuriare i vecchi concorrenti e in particolare Adua Del Vesco. Mentre sono tutti in cucina a preparare la cena, Filippo Nardi dice a Rosalinda: «Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici». L'attrice resta senza parole, poi una volta rimasta sola con Stefania Orlando si sfoga: «Mi ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare too much. Stanno insinuando che siamo sporchi».

A rispondere per le rime a Filippo Nardi ci pensa Pierpaolo Pretelli che chiosa: «Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l'ha ordinato?». Applausi social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 21:28

