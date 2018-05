Anna Tatangelo in famiglia: madrina al battesimo del nipote Francesco col figlio Andrea

Anna, Stash e gli incontri notturni: «Uno scambio di persona. Ecco tutta la verità»

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SORA – Festa in famiglia per. La cantante, ex di Gigi D’Alessio e messi a parte i pettegolezzi riguardo dei suoi incontri notturni con Stash, cantante dei “The Kolors” è tornata a Sora, Frosinone, sua città Natale, per il battesimo del nipote Francesco, figlio del fratello Giuseppe.La cerimonia, fotografata da "Chi", si è svolta presso la chiesa di San Bartolomeo e la poi tutto il gruppo, compreso Andrea, 8 anni, figlio di Anna nato dalla sua relazione con Gigi, si sono spostati in un ristorante per festeggiare insieme.