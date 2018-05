Anna e l'addio a Gigi: «Ho sperato che venisse a riprendermi a casa come un principe azzurro»

MILANO – Dopo la fine della sua lunga unione con Gigi D’Alessio,si è ritrovata single e vincitrice dell’edizione Celebrity di Masterchef. Gli esperti di gossip avevano parlato per la cantante di incontri notturni col cantante, front man dei “The Kolors”.Tutto però sarebbe nato per un fortuito scambio di persona “Svelato il segreto dell'avvistamento della strana coppia Stash (leader dei The Kolors) e Anna Tatangelo.Il cantante amato dalle ragazzine - fa sapere "Novella2000" - era ospite al ristorante milanese con musica dal vivo Major e vicino a lui c'era una ragazza somigliantissima alla collega da poco separatasi da Gigi D'Alessio. La notizia aveva sollevato un polverone. In ogni caso Stash ha tenuto a precisare su Instagram che Anna è per lui una sorella”.