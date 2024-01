Alice Campello, la piccola Bella compie un anno: «Impossibile spiegare cosa sei per me»

di Alessia Di Fiore

La modella Alice Campello, da anni sposata col calciatore dell'Atletico Madrid Alvaro Morata, festeggia oggi il primo compleanno della femminuccia di casa, Bella. Con un carosello di foto e una tenera dedica sul suo account Instagram, la Campello scrive: «Amore mio, tanti tanti auguri per il tuo primo anno di vita. É impossibile spiegare a parole cosa sei per me e quanto ti amo. BELLA 1 🎉🌸🎀🙏🏻 la regina della famiglia e la più coccolata 😅😂» scrive Alice sotto al post dedica.

Morata-Campello, le foto social

La coppia adesso ha 4 splendidi bambini, 3 maschietti e una femminuccia che nelle foto postate dalla modella mostrano di essere molto uniti e affiatati: teneri scatti immortalano coccole e attenzioni che i fratellini condividono con la piccola Bella.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA