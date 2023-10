Alice Campello, Alvaro Morata compie 31 anni: «La migliore persona che abbia mai conosciuto, ti amo»

di Redazione web

Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie più affiatate dello showbiz. L'influencer veneta e il calciatore spagnolo fanno coppia fissa dal 2016 e si sono sposati nel 2018, mentre, nel 2020 sono nati i loro primi bambini, i gemellini Alessandro e Leonardo. Oggi, lunedì 23 ottobre, Alvaro compie 31 anni e per l'occasione, Alice gli ha dedicato delle dolci parole su Instagram.

La dedica di Alice Campello

Alice Campello, in occasione del 31esimo compleanno di Alvaro Morata, ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono insieme a lui e ha scritto: «Tutti i momenti più importanti della mia vita li ho passati con te… te che sei la miglior persona che abbia mai conosciuto… non esiste un essere umano più dolce, generoso, leale, determinato e puro di te. Sono la persona più fortunata del mondo ad averti come compagno di vita. Ti stimo, ti adoro e ogni giorno più piaci di più. TI AMO marito e padre dei nostri piccoli pulcini pazzi. Buon compleanno!». Il post ha riscosso moltissimo successo e la risposta del calciatore non ha tardato ad arrivare. Morata ha commentato così: «Grazie amore mio ti amo follemente e sono molto fortunato ad averti», aggiungendo due cuori rossi.

Alice, Alvaro e i loro bambini

Alice Campello e Alvaro Morata sono anche due genitori super impegnati perché i loro bambini sono tutti piccoli. Infatti, come già specificato, i gemelli sono nati nel 2018, poi, è arrivato Edoardo nel 2020 e, infine, lo scorso gennaio è nata la piccola Bella.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 13:43

