Sanremo, Alice Campello e il video esilarante con Alvaro Morata: «Siamo entrati nel mood Festival»

di Redazione web

Alice Campello ha postato un video esilarante del marito Alvaro Morata che (in modo non del tutto intonato) canta "Sere Nere" di Tiziano Ferro. L'influencer ha poi scritto: «Siamo entrati nel mood Festival di Sanremo». Anche dalla Spagna infatti, Alice e Alvaro sono pronti a guardare la kermesse trasmessa in diretta dal Teatro Ariston.

Alice Campello, choc a Verissimo: «Sono viva grazie a 17 trasfusioni di sangue. Ho rischiato di morire»

Alice Campello, come sta dopo il parto e quegli strani segni sul braccio: «Anche a voi è capitato?»

Alice Campello torna allo stadio con la piccola Bella, Alvaro Morata segna e le dedica un gol

La storia Instagram di Alice Campello

Alice Campello poco fa ha pubblicato una storia in cui il marito è protagonista sotto vesti insolite rispetto a quelle in cui tutti sono abituati a vederlo. Alvaro Morata è infatti, un "cantante" alle prese con uno dei brani più famosi di Tiziano Ferro. La storia della modella ha fatto il giro dei social anche perché non solo i neo genitori di Bella sono entrati "nel mood Sanremo" ma anche i milioni di follower che entrambi possiedono.

La vita da mamma di Alice Campello

Alice Campello dopo il grande spavento preso subito dopo la nascita della sua bambina Bella, si sta riprendendo completamente. La modella infatti, sta bene e circondata dall'affetto del marito, della famiglia e dei suoi tre bambini, vuole cercare di dimenticare quei momenti di angoscia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA