Alice Campello, dopo la paura del parto Morata si tatua la data di nascita di Bella: «Lezione di vita»

Alice Campello e il marito Alvaro Morata sono diventati da poco genitori per la quarta volta della loro bambina Bella che è nata lunedì 9 gennaio. Rispetto agli altri parti avuti, quello della neonata è stato più difficile perché ha infatti, riportato delle complicazioni all'influencer che è subito stata ricoverata in terapia intensiva. In una delle ultime storie Instagram, Alice ha postato una foto del nuovo tatuaggio del marito.

In una delle sue ultime storie Instagram, Alice Campello ha postato un'immagine piena di significato e anche commovente: i due si stringono la mano mostrando le fedi e il calciatore dell'Atletico Madrid mette in bella vista anche il nuovo tatuaggio. Impressa sulla sua pelle c'è la data di nascita della figlia Bella (9 gennaio 2023) e la frase significativa: «Lezione di vita». Il giocatore spagnolo ha infatti, rivelato che le ore dopo il parto sono stati i momenti più difficili della sua vita.

L'arrivo a casa di Bella

Dopo il grande spavento per mamma Alice, la famiglia è tornata a casa dall'ospedale e ha riabbracciato gli altri tre bambini: Alessandro, Leonardo ed Edoardo. Alice recentemente ha confessato di essere molto grata alla vita e ai donatori di sangue. L'influencer ha infatti, detto: «Se sono qui è grazie a chi ha donato il sangue. Quando mi sarò ripresa del tutto voglio compiere anche io questo gesto di grande solidarietà».

