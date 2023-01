Alice Campello a casa dopo parto e ricovero: «Primo giorno di lavoro con la mia Bella»

di Redazione web

Alice Campello è da poco diventata mamma per la quarta volta: pochi giorni fa è infatti nata la sua prima bambina (dopo tre maschietti), Bella. L'influencer posta teneri scatti con la figlioletta che è molto amata anche dai fratellini più grandi: Leonardo, Alessandro ed Edoardo. Alice però, ama anche il suo lavoro e proprio per questo motivo appena tornata a casa, ha ripreso in mano (in modo tranquillo) il suo brand.

La storia Instagram di Alice

Una delle ultime storie che Alice Campello ha postato sul proprio profilo Instagram, mostra la modella intenta a sistemare alcuni documenti con a fianco la bambina che dorme. La didascalia che ha aggiunto Alice allo scatto è la seguente: «Primo giorno di lavoro con Bella». Alice Campello e il marito Alvaro Morata desideravano tanto avere una bambina e infatti ora Bella è la principessa di casa.

Il post parto difficile

Il momento della nascita di Bella è stato incredibile ed emozionante ma allo stesso tempo anche difficile. Subito dopo il parto infatti, ci sono state delle complicazioni che hanno costretto Alice ad alcune ore in terapia intensiva. Fortunatamente il peggio è passato.

