Alessia Marcuzzi, caduta tra gli scogli in vacanza a Formentera: «Scelgo sempre la strada più difficile»

L'estate di Alessia Marcuzzi non smette di riservare sorprese: dai nuovi palinsesti Rai che hanno premiato la sua "Boomerissima" con una nuova stagione, al possibile ritorno di fiamma con l'ex marito a Formentera, passando per lo scandalo del presunto flirt con Stefano De Martino che sarebbe stata la miccia che ha fatto esplodere la relazione, molto fragile, con Belen Rodriguez.

La conduttrice è stata protagonista di un picoolo incidente che ha messo in allerta i fan. Fortunatamente nulla di grave, solo un brutto spavento. Andiamo a scoprire che cosa è successo alla conduttrice e la sua reazione.

Alessia Marcuzzi ha avuto un piccolo incidente durante una delle sue passeggiate nell'isola di Formentera. La conduttrice ha deciso di intraprendere un percorso non molto sicuro, decisamente più tortuoso di quello seguito da tutti mentre si cammina. Il percorso, pieno di sassi e rocce, non era molto stabile e Alessia potrebbe aver poggiato male il piede ed essere scivolata. La conduttrice ha raccontato con una breve foto postata su Instagram la disavventura, ma ha subito cercato di rincuorare i fan, che si erano preoccupati. Nella foto, Alessia Marcuzzi è distesa su un lettino con un asciugamano a rinfrescare la fronte, dove probabilmente ha lievemente sbattuto, e con una borsa di ghiaccio posata sulla coscia per fermare la formazione di un ematoma, causato dalla caduta.

Per fortuna non è stato nulla di grave. La conduttrice è sempre molto ironica e trova uno spiraglio di ironia in ogni cosa che le succede, non perdendo mai il sorriso e i fan apprezzano molto questo suo lato molto intraprendente e divertente.

