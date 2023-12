Alessandra Amoroso torna sui social, il nuovo look per Sanremo: «Ecco la vincitrice»

di Redazione web

Alessandra Amoroso è una delle cantanti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. L'artista tornerà sul palco dopo un periodo non proprio facile dovuto ai continui attacchi ricevuti sui social. Per prepararsi alla kermesse più attesa dagli italiani, Alessandra ha anche sfoggiato un nuovo look che è piaciuto moltissimo ai suoi fan.

Il nuovo look di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha cancellato tutte le foto sul proprio profilo Instagram e ne ha pubblicate solamente tre in cui mostra ai suoi fan il suo nuovo look. Taglio corto, sbarazzino e colore sempre sul castano chiaro. La cantante si è lasciata immortalare con un vestito super sexy che non lascia nulla all'immaginazione e ha presentato anche il titolo del brano con cui si esibirà all'Ariston: "Fino a qui".

Dopo che, per un periodo, Alessandra Amoroso è stata assente dai social e da tutte le sue dinamiche e dopo i numerosi attacchi degli hater, ecco che adesso è tornata anche su Instagram e i tanti fan sono felicissimi di rivederla.

I commenti social

I tre nuovi post di Alessandra Amoroso hanno riscosso moltissimo successo tra i suoi fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti.

