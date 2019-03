Adua Del Vesco: «Io e Gabriel Garko ci siamo lasciati perché stavo male, ero anoressica e ho tentato di uccidermi»

Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

racconta del difficile momento che sta attraversando nella sua vita, un momento molto delicato: «Mi sono ritrovata in un tunnel scuro e quando me ne sono accorta era troppo tardi». L'attricee di aver rischiato di perdere la vita arrivando a pesare appena 34 chili.«Non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando, volevo morire», ma precisa che in questo non c'entra l'amore. Adua ammette che la separazione con Gabriel Garko è stata dolorosa, ma ora i due sono amici e si vogliono bene e considera lui una persona speciale. «Rincorrevo un ideale di perfezione e di bellezza, e questo mi ha portato a desiderare la morte. Inizialmente non ho chiesto aiuto, sono stati i miei genitori che mi hanno spinta a curarmi, a volermi bene e poi mi sono rivolta a una clinica».Adua confessa di essere stata molto influenzata dai social e lancia una denuncia: «Queste immagini di magrezza malata ti portano ad emularle e ti portano in un tunnel da cui è difficile uscire. Ho fatto cose orribili di cui mi vergogno, questa malattia ti porta ad essere quello che non sei, ero priva di sentimenti: mi interessava solo di me stessa, anche quando mia nonna stava male non mi interessava». L'attrice però ammette ora di stare meglio e di essere quasi guarita, nel percorso fatto lei e Gabriel si erano già lasciati ma lui le è sempre rimasto accanto. Poi parla della sua relazione: «Ci siamo resi conto che non è una storia che poteva andare avanti, anche per l'età, è finita da quando ho iniziato a stare male, ma lui si è sempre dimostrato una persona carina nei miei confronti, è una persona splendida».Poi un evento l'ha fatta scattare. Ha ammesso di aver seguito a lungo una ragazza sui social che era anoressica e che pubblicava i suoi traguardi nella perdita di peso, e un giorno ha letto un articolo in cui si diceva che questa ragazza era morta e ha deciso di curarsi. «Ora sto meglio, fisicamente, ma mentalmente è un perocorso molto lungo, ma sono serena».Infine Adua confessa che nella sua vita c'è una nuova persona: «In realtà c'è sempre stata, ci conosciamo da 13 anni, poi in quest'ultima fase della mia vita è tornata. Mi è stato vicino quando pesavo solo 34 chili, se non è amore questo, non so cosa possa essere».