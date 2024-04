Isola, Vladimir Luxuria non mostra il video sulla squalifica di Francesco Benigno: «Dovrebbe ringraziarci». É bufera sui social

di Ida Di Grazia

Tanta attesa per nulla. Vladimir Luxuria non mostra le tanto attese immagini della lite di Francesco Benigno con uno dei naufraghi. La discussione tra l'attore e Artur Dainese, che però non viene nominato in puntata, è stata la causa della squalifica dell'attore dall'Isola. Una decisione che però non è stata molto apprezzata dal pubblico che sui social parla di censura preventiva.

Benigno dall'hotel in Honduras aveva detto che le immagini lo avrebbero scagionato, ma allora qual è la verità? Chi ha ragione? Andiamo con ordine.

Nessun video

In apertura di puntata Vladimir Luxuria aveva accolto i telespettatori così: «Sarà una puntata molto intensa voglio mettere i puntini sulle i, gli accenti e pure gli apostrofi». L'attesa per tutta la durata della serata, infatti è stata per saperne di più sull'espulsione di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi.

Purtroppo però la conduttrice, leggendo un comunicato ha annunciato: «Il motivo dell’eliminazione di Francesco Benigno è legato ad alcuni suoi comportamenti ritenuti dalla produzione lesivi dal regolamento, un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento.

Praticamente la censura della censura.

Bufera social

Una scelta che non è stata per niente apprezzata dai social che hanno parlato di censura. «A parte che è nel diritto degli spettatori che seguono e votano sapere perché un concorrente niente eliminato - scrive un utente su X - esiste la "censura" delle parolacce ecc..ma mostrate le immagini....non lo fate? Bhe Benigno evidentemente tutti i torti non li avrà».

Si insinua quindi il dubbio che le accuse lanciate da Benigno nei suoi video non siano poi tutti frutto di un momento delirante ma che ci sia qualcosa di vero

