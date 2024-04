Sonny Olumati e Rosanna Lodi: ecco chi sono i nuovi naufraghi dell'Isola

di Ida Di Grazia

Sonny Olumati e Rosanna Lodi sono i due nuovi naufraghi sbarcati nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda giovedì 19 aprile. Il primo, nato in Italia da genitori Nigerian è un attivista dell'associazione Italiani senza cittadinanza e non è nuovo alla tv. La seconda sui social si descrive "attrice e showgirl da 20 anni".

Le due new entry non entreranno subito a far parte del gruppo ma vivranno, per ora, a Playa Segreta.

Chi è Sonny Olumati

Attivista, breaker e futuro dottore Sonny non è nuovo al piccolo schermo, sbirciando i suoi profili social ha scritto dei libri ed è in programmi televisivi come Tagadà o Non è l'Arena. «Ti mancano pochi esami alla laurea in Medicina, sei un breaker professionista, sei super prestante.

Chi è Rosanna Lodi

Originaria dell'Emilia Romagna Rosanna Lodi è una conduttrice di un'emittente privata dove ha una sua rubrica "2 Chicchere in cucina". Luxuria l'ha definita la regina della posta sfoglia e lei ha risposto cosi: «I mattarelli saranno tutti miei se me ne costruiscono uno, sennò me lo costruisco da sola».

