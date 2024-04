Isola, Daniele Tedeschi provoca Chiara Ferragni: «Mandami un pandoro visto che sei esperta di beneficenza»

di Ida Di Grazia

Daniele Radini Tedeschi ha mandato in crisi la stabilità mentale del gruppo e in particolare quella di Joe Bastianich con cui ha avuto diversi diverbi. Il critico d'arte non ha alcuna intenzione di lavorare, mentre l'ex giudice di Masterchef è tutto pro gruppo. Anche il resto dei naufraghi soffre l'impertinenza di Daniele che ottiene solo la solidarietà di Pietro.

Durante la puntata di giovedì 18 aprile Radini Tedeschi ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni e ha spiegato in modo sfacciato di vuole mangiare alle spalle del gruppo e di godersi la vacanza.

Daniele Radini Tedeschi contro Joe Bastianich

«Io mi occupo di Caravaggio tu di squaquerone - dice con fare provocatorio il critico d'arte rivolgendosi a Bastianich - io faccio lo show come te solo che io lo faccio bene tu lo fai male, le cose dimmele in faccia, tu sei un sonnifero».

Samuel Peron interviene: «Io da leader sono qui per cercare di creare una fusione del gruppo, se ognuno cerca di fare gli affari propri prendesse e andasse in un altro spazio.

Fecciatina a Chiara Ferragni

«Sono io nel torto, il gruppo ha ragione - ribatte ironico Daniele - per quello ho detto: faccio il mendicante vivrò come Diogene, vivrò della vostra beneficenza, anzi faccio appello a Chiara (Ferragni ndr.) visto che lei è esperta di beneficenza, se le è rimasto qualche pandoro me lo può mandare». Sia Luxuria che il resto del gruppo fanno finta di niente e vanno avanti con la puntata.

Dallo studio arriva la voce di Sonia Bruganelli che vuole spronare Daniele: «Una persona che vuole stare da solo lo faccia, ci devono essere delle regole quando si è in 15, se non ti interessa non chiedere l'elemosina vattene da solo e vediamo se ce la fai. Anzi ti dico pure bravo»

«Io non voglio stare da solo e non mi serve il tuo bravo - ribatte Radini Tedeschi - voglio mangiare alle loro spalle, non esiste solo tagliare la legna e spaccare i cocchi,esiste anche parlare. Io finché rimarrò su questa Isola farò quello che voglio. Qui l'hanno presa come un convento, digiuni, orari, io vorrei fare una grande festa. Io qui sto meglio a Roma prendevo 10 farmaci al giorno qui solo 2, sto davvero bene».

