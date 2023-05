Isola, Marco Mazzoli scoppia in lacrime: «Rivedere mia moglie mi ha ricordato quanto sono fortunato»

di Redazione Web

Doppia sorpresa per Marco Mazzoli e Paolo Noise all'Isola dei Famosi: durante la diretta del reality i due naufraghi hanno potuto riabbracciare le mogli, Stefania Pittaluga e Stefania Caroli, e i loro cagnolini, arrivati direttamente dall'Italia per una sorpresa ai padroni. E proprio nelle ultime ore, Mazzoli ha ribadito l'amore che prova per sua moglie Stefania e ha ringraziato gli autori dell'Isola per la sorpresa.

L'amore di Marco Mazzoli per Stefania Pittaluga

È stato un incontro emozionante quello di Marco Mazzoli con sua moglie.

Il matrimonio

Durante la scorsa puntata, Mazzoli aveva parlato del rapporto con la moglie Stefania e del loro matrimonio . Si sono conosciuti nel 2009 e solo un anno dopo si sono sposati a Miami, con una cerimonia organizzata all'improvviso durante un viaggio con gli amici. Per questo motivo il naufrago ha promesso alla moglie di sposarla di nuovo con una cerimonia tradizionale in Italia. «Mi sento piccolo ad averla sposata così male ma grazie a voi adesso ho fatto una promessa come si deve, con l'anello e in un posto bellissimo davanti a milioni di persone, quindi sono fottuto ma sono anche felice di poter coronare il suo sogno», ha concluso Marco.

