Marco Mazzoli contro il GfVip: «Bordello, troppo trash. Io all'Isola senza finzioni». È l'insegnamento di Pier Silvio Berlusconi?

Marco Mazzoli definisce «troppo trash» l'ultima edizione del GfVip. Le dichiarazioni del conduttore radiofonico non lasciano scampo a fraintendimenti. Non guarda più il programma perché non ha gradito la mancanza di realtà e sincerità, quella che all'Isola dei Famosi ha invece la possibilità di dimostrare.

Ecco le dichiarazioni di Mazzoli contro i vipponi del GfVip.

Le dichiarazioni di Marco Mazzoli

«C’è stato il bordello al Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash, hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality», spiega Mazzoli a Helena Prestes.

Marco Mazzoli e le parole di Pier Silvio Berlusconi

Marco Mazzoli non si smentisce. Con le sue parole sempre molto dirette nei confronti degli altri concorrenti, l'amore per la moglie dimostrato al programma di Ilary Blasi e il rapporto con Paolo Noise, altro concorrente di spicco del'Isola dei Famosi, ha siglato il suo successo anche sul piccolo schermo.

Il conduttore de Lo Zoo di 105 ha poi spiegato che la troppa finzione dimostrata dai concorrenti dell'ultimo GfVip, ha cambiato il suo modo di considerare il programma: «Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione».

Sul rapporto con il suo collega e amico Paolo Noise afferma: «Io e Paolo non sopportiamo le cose finte. Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò».

Marco Mazzoli ha dunque deciso di seguire l'insegnamento di Pier Silvio Berlusconi, che ha bocciato alcuni candidati naufraghi per evitare che l'Isola dei famosi divenisse troppo trash?

