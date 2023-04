Pier Silvio Berlusconi boccia i naufraghi dell'Isola dei Famosi: ecco chi non partirà. Cambia il cast per renderlo meno trash

L'Isola dei Famosi è uno dei reality più attesi dai telespetattori di Canale 5. Ilary Blasi tornerà in televisione con il programma dal lunedì 17 aprile e il cast, che sarebbe già al completo, potrebbe subire qualche cambiamento. Ma andiamo con ordine.

Totti-Ilary, il divorzio: lui offre 15mila euro al mese ma lei rifiuta. «Vuole una barca di soldi», e ha cambiato serratura alla villa dell'Eur

Isola dei Famosi, Fiore Argento prima concorrente ufficiale: chi è la stilista figlia di Dario (e sorella di Asia)

Ilary Blasi, il calzino color carne fa indignare Alvin: «Portalo in Honduras»

Piersilvio Berlusconi e il cast meno trash

Piersilvio Berlusconi sarebbe intervenuto direttamente sul cast dell’Isola dei Famosi, al fine di rendere il reality show di casa Mediaset meno trash.

Il numero uno del Biscione avrebbe depennato personalmente alcuni nomi dall’elenco dei vipponi pronti a partire per prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi.

Chi è stato escluso?

Fuori dalla lista, quindi, resteranno alcuni concorrenti dati per sicuri fino a qualche giorno fa. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Che fine ha fatto Nicolas Vaporidis? Ecco cosa fa oggi dopo un anno dalla vittoria dell'Isola dei famosi: non è come immaginate

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA