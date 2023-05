Isola, Paolo Noise al settimo cielo: «Sono l'uomo più felice della terra. Ora voglio solo vincere il televoto»

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi le sorprese non mancano mai. Nella quarta puntata gli autori si sono superati regalando a Paolo Noise e Marco Mazzoli ciò che desideravano dall'inizio della loro vita da naufraghi: rivedere le proprie mogli. Un'emozione unica che ha emozionato i fan del reality. Nelle ultime ore, i naufraghi hanno scoperto di poter avere l'occasione di vivere insieme alle loro mogli una giornata sull'Isola. Andiamo a vedere cosa è successo.

Le parole di Paolo Noise

Dopo aver riabbracciato sua moglie, Paolo Noise, non ha nascosto il suo entusiasmo e si è augurato di poter vincere il televoto per proseguire con tenacia e forza questa avventura. «Mia moglie mi ha cambiato completamente l'umore.

«Mi sono reinnamorato di mia moglie. Quello che ho provato oggi è stata la gioia più intensa che io potessi provare nella mia vita dal momento in cui l'ho sposata. Andare in nomination, prima di oggi, mi avrebbe fatto un piacere immenso perché sarei voluto tornare a casa da lei ma adesso comincio a credere alla parola "percorso". Mi dispiace per gli altri ma questa volta lo vinciamo», ha concluso il naufrago.

La forza dell'amore ricarica le energie. Riuscirà Paolo Noise a vincere il televoto? Non ci resta che aspettare.

