Isola dei Famosi, Helena Prestes: «Come sta Berlusconi?». La domanda durante le nomination sorprende tutti: gelo in studio

Nel corso degli anni i naufraghi ci hanno abituati alle continue richieste di informazioni sulle salute dei propri cari a casa, ma nessuno di loro hai mai stupito quanto Helena Prestes. La modella durante la diretta di lunedì 8 maggio ha chiesto aggiornamenti su Silvio Berlusconi.

Il momento delle nomination all'Isola dei Famosi è un rituale quasi sacro. Il naufrago parla con lo studio e ha lapossibilità di far sentire la propria voce. Helena che durante la diretta di lunedì 8 maggio, è stata sotto attacco da parte di molti concorrenti, ma non ha ha pensato minimamente a loro.

La modella non si è nemmeno interessata di avere aggiornameti sul suo neo fidanzato Carlo, ma ha fatto una richiesta molto precisa che ha creato stupore e anche tante facce attonite a parteire dalla conduttrice Ilary Blasi.

Prima di fare la sua nomination Helena ha chiesto: «Ilary posso chiedere una cosa della vita reale? Volevo chiedere una cosa sull’Italia. Posso sapere come sta Silvio Berlusconi, se sta bene?». Gelo in studio, poi le rassicurazioni: «Sta bene».

