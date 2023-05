Isola 2023, diretta 8 maggio: si sciolgono gli "Accoppiados". Lo Cicero, Cristina Scuccia e Christopher Leoni a rischio eliminazione

Questa sera su canale 5 torna L'Isola dei Famosi guidata da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in qualità di opiniosti. Questa sera sull’Isola si abbatterà una vera e propria rivoluzione: la tribù degli Accoppiados, infatti, non esisterà più e nuovi equilibri governeranno la vita dei naufraghi.

Isola, Ilary Blasi criticata per l'intervista «forzata» a Cristina Scuccia. Social in rivolta: «Vogliono a tutti i costi il coming out»

Isola 2023, diretta 8 maggio: si sciolgono gli "Accoppiados". A rischio uscita Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia

Marco Predolin, malore all'Isola dei Famosi: il conduttore abbandona il programma. Ecco come sta

Anticipazioni

Nel corso della settimana Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno sentito la nostalgia di casa: questa sera durante la diretta dell'Isola dei Famosi di lunedì 8 maggio, per loro ci sarà una sorpresa. Le mogli Stefania&Stefania sono pronte per sbarcare sull’Isola. Ma non saranno sole: con loro ci saranno anche gli amici a quattro zampe dei conduttori radiofonici.

Chi si salverà Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 15 maggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA