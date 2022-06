Lory del Santo durissima con Marco Cucolo: il ritorno in Italia è burrascoso. Cosa è successo

Lory Del Santo mantiene la sua linea dura nei confronti del fidanzato Marco Cucolo, di rientro dall’Isola dei Famosi dopo i problemi allo stomaco accusati durante il reality: lui ha perso la valigia durante il viaggio di ritorno, lei annuncia di non volergli inviare nemmeno un vestito. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; Kikapress; music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Guendalina Tavassi 'stroncata' dalla figlia: la frecciatina pungente sul suo abbigliamento da Barbie

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA