Isola dei Famosi, Cucolo resta senza vestiti. Lory Del Santo punge: «Che stia con l’asciugamano...»

Amore al capolinea per Lory Del Santo e Marco Cucolo? L’attrice ha accusato il giovane di non averla difesa dagli attacchi dei naufraghi all’Isola dei Famosi. A confermare la rabbia di Lory, è un aneddoto che lei stessa ha svelato nelle scorse ore. Cucolo, dopo aver fatto i bagagli per lasciare L’Isola, ha preso diversi voli per rientrare in Italia. In uno degli scali ha perso le valigie, per cui è tornato in Italia ma senza vestiti. E dunque, al momento Cucolo è in hotel senza vestiti.

Ma Lory Del Santo non si è fatta intenerire, anzi. Al sito Biccy.it, ha dichiarato che non spedirà alcun vestito. «La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e… niente valigia! È stato un’ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare la valigia che gli riportano domani sera. Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel. Ovviamente è in isolamento e non può vedere nessuno fino alla puntata di lunedì sera de L’Isola dei Famosi, ma a prescindere da tutto al momento non voglio vederlo e non gli faccio recapitare nessun vestito».

Del Santo ha detto di essere rimasta profondamente delusa da Cucolo: «Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti – ha spiegato -. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo».

Sembra, insomma, che fra i due ci sia il gelo adesso. «Se dirà le cose giuste» forse avrà una possibilità di recuperare il rapporto, altrimenti sarà addio, come ha specificato Lory: «Tra me e lui finirà per sempre».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 14:22

