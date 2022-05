Laura Maddaloni si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Eliminata dall'Isola dei Famosi, la judoka campana fa un bilancio della propria esperienza nel reality, dove ha partecipato insieme al marito Clemente Russo e non risparmia critiche ad alcuni suoi ex compagni di avventure.

Laura Maddaloni al vetriolo sull'Isola dei Famosi: «Sono una persona altruista, ma se toccano i miei principi...»

In un’intervista concessa a Superguida TV, l'ex campionessa di judo torna a parlare delle settimane vissute in Honduras, la sua prima esperienza in assoluto in un reality. «Ho assolutamente voluto fare questo percorso, da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’Isola e che per certi versi somiglia alla mia ex vita da agonista» ha raccontato Laura Maddaloni.

E prosegue: «Il soffrire la fame ad esempio, perché quando si fanno competizioni per entrare in un peso di categoria – io facevo i 52kg – io mi allenavo, perdevo peso e mangiavo veramente solo l’aria. Per me l’Isola è stata una competizione, un mettermi a confronto con me stessa. Quale posto migliore dell’Isola, dove si sta senza telefoni, si soffre per certi versi la fame, non si dorme, e dove si vive comunque il disagio di stare anche con persone che non si conosce».

Durante la sua esperienza all'Isola, i telespettatori hanno imparato a conoscere il suo temperamento forte e volitivo, che l'ha portata spesso a contrapporsi ad alcuni naufraghi come Guendalina Tavassi e Nicolas Vaporidis. A proposito dell'attore, che all'inizio della stagione avrebbe giocato d'astuzia nominando Laura e Clemente in quanto più forti, l'atleta conferma la propria pessima opinione: «Avrebbe potuto dire che ci nominava semplicemente perché ci riteneva forti. Alla fine non è che lui mi ha deluso perché in fondo non è un mio amico, le delusioni sono altre. Non mi è piaciuto come personaggio perché ha giocato con falsità».

A differenza della stessa Maddaloni, che ama descriversi: «Io sono una persona altruista, ho sempre condiviso con gli altri il cibo vinto, e vedere delle persone egoiste, fare delle strategie o mentire, per me non esiste. Se toccano i miei principi, io reagisco come una napoletana verace, e sull’Isola ho reagito di stomaco».

Nel corso dell'intervista la judoka parla anche dell'avversaria Guendalina Tavassi, a cui riserva le dichiarazioni più pungenti: «Con Guendalina c’è stato più di uno scontro. Sono convinta che lei è entrata per provocarmi. Mi dispiace dirlo ma loro fanno questo per lavoro, per me è stata solo un’esperienza. Io ho costruito la mia carriera sullo sport, oggi sono una personal trainer, tutto quello che arriva è un di più».

